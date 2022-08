Non ci sono novità positive per Lukaku, infortunio amaro, salterà derby e Bayern Monaco. Il belga, dopo il risentimento muscolare di ieri, ha eseguito esami strumentali oggi pomeriggio. La società ha fatto sapere delle sue condizione attraverso i canali social e il sito ufficiale.

Lukaku, infortunio amaro: salterà derby e Bayern Monaco

Non ci sono buone notizie per Romelu Lukaku, ecco cosa ha annunciato l’Inter sul proprio sito ufficiale: “Romelu Lukaku si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

Una brutta tegola per Simone Inzaghi che dovrà fare a meno del suo giocatore sicuramente per le prossime due gare di campionato: il 30 agosto contro la Cremonese e il 3 settembre il Milan. Molto probabilmente l’ex Chelsea salterà anche la sfida di esordio di Champions League prevista per il 7 settembre 2022 a San Siro.

Gli esami svolti all’Istituto Humanitas di Rozzano hanno ordinato uno stop più lungo del previsto. Lukaku tornerà, con tutta probabilità, subito dopo la pausa nazionali (nel weekend del 24 e 25 settembre). Il belga si è infortunato nell’allenamento di domenica mattina, lamentando un risentimento muscolare.

Le alternative di Simone Inzaghi per sostituire Big Rom nelle prossime gare.