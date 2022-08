Davide Calabria: “Essere il nuovo capitano è un sogno”

Davide Calabria si presenta euforico e carico pronto per affrontare questa nuova stagione da capitano della squadra Campione d’Italia. Il difensore rossonero ai microfoni di Dazn ha ricordato le emozioni dell’ultimo campionato coronato dalla vittoria dello Scudetto: “È stato molto emozionante vincere lo scudetto, perché all’inizio ci prendevano per pazzi quando parlavamo di questo obiettivo, ci abbiamo sempre creduto e si sentiva nell’aria questa voglia di vincere il campionato, eravamo sicuri anche se è stato un percorso lungo e difficile”.

Davide Calabria aspetta Ibrahimovic in campo

Il capitano dei rossoneri ricorda i suoi esordi: “Sono un veterano ormai. E pensare che quando ero piccolo non ero così sicuro di fare questa vita, di allontanarmi da casa, dalla famiglia”. Intanto si gode il presente: “Noi mangiamo nella sala camino, con tantissime foto dei momenti che hanno fatto la storia di Milanello. E’ un’emozione grandissima. Per me essere il nuovo capitano è il raggiungimento di un sogno, io sono al Milan da 15 anni, 10 solo a Milanello”.

Davide Calabria approfitta dell’occasione per dedicare un pensiero a un compagno di squadra e attende con ansia il ritorno in campo del bomber svedese: “Zlatan ci ha aiutato tanto in spogliatoio, mi auguro che torni presto dal suo infortunio perché ci ha spinto a rendere quello che stiamo rendendo oggi in campo”.