In pochi giorni i rossoneri hanno messo su e portato al termine una trattativa davvero importante. Un nuovo belga, dopo Charles De Keteleare, indosserà la maglia del Diavolo. Milan-Vranckx, è fatta! Le due società hanno trovato l’intesa e questa sera il ventenne sbarcherà a Milanello.

Milan-Vranckx, è fatta: stasera sbarcherà in Italia

Il Milan ed il Wolfsburg, così come riportato dal quotidiano francese L’Equipe, avrebbero trovato l’accordo per il prestito con opzione di Aster Vranckx, centrocampista belga in forza al club tedesco. Il diritto di riscatto, riferiscono, è fissato a 13.5 milioni di euro. Prevista una percentuale sulla futura rivendita in favore del club tedesco. Pronto per il giocatore un quinquennale a 1,5 milioni a stagione. Stasera arriverà a Milano, giovedì visite mediche.

Molto probabilmente il pareggio di ieri (0-0) contro il Sassuolo al Mapei Stadium, ha spinto la dirigenza a chiudere con i tedeschi. Il centrocampista belga in arrivo dal Wolfsburg andrà a prendere il posto in rosa di Bakayoko, vicino alla rescissione contrattuale dopo una seconda esperienza a Milano condita da molti bassi e pochi alti. Un nuovo arrivo a Milano che farà comodo soprattutto per i numerosi impegni che la formazione di Stefano Pioli dovrà affrontare; prossima settimana inizia anche la Champions League.