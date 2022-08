Sassuolo-Milan 0-0: solo un pareggio a reti inviolate al Mapei

DIRETTA LIVE SASSUOLO-MILAN – SERIE A –

Alle ore 18.30 fischio d’inizio al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida Sassuolo-Milan. La gara, valida per la quarta giornata di campionato, verrà arbitrata da G. Ayroldi.

Sassuolo-Milan, commento

90’+7 L’arbitro chiude il match. Finisce 0-0 tra Sassuolo-Milan

90’+6 Defrel in avanti, lancia la palla, nessun compagno ci arriva

90’+5 Conclusione pericolosa di Leao, Consigli salva tutto

90’+4 Milan in 10, Florenzi lascia il campo, non riesce a rientrare

90+2 Punizione per il Sassuolo, fallo di Leao

90′ Indicati 7 minuti di recupero

89′ Florenzi a terra

86′ Giallo per Defrel

84′ Doppio cambio neroverde: Alverez per Pinamonti; Kyriakopoulos sostituito da Marchizza

80′ Pioli richiama Kjaer in panchina ed inserisce Kalulu

77′ Giallo per Ferrari

74’Sostituzione Milan: entra Adli, esce Giroud

73′ Giallo per Lopez del Sassuolo

72′ Angolo per il Milan, che porta ad una nuova occasione, ma conclusione bloccata dai neroverdi

71′ Gran tiro di Leao, palla mandata in angolo dai padroni di casa

70′ Sostituzioni tra le file del Sassuolo: Thorstvedt lascia spazio ad M. Henrique; Harroui per Frattesi

STATISTICHE: Dopo 70 minuti di gioco il possesso palla è a 65%-35% per il Milan

69′ Grande pressing dei rossoneri

67′ Azione splendida della formazione ospite. Leao e Messias si inseriscono e quest’ultimo crossa per Giroud che purtroppo non ci arriva

65′ Punizione per i rossoneri

64′ Giallo per Frattesi

61′ Leao prova ad arrivare sul pallone, non riesce

60′ Doppio angolo per il Milan battuti da Tonali

57′ Tripo cambio di Stefano Pioli: De Ketaleare per Diaz; Tonali per Pobega; Messias per Saelemaekers

55′ Grande azione del Sassuolo, ottimo l’intervento di Maignan

54′ Berardi è costretto ad uscire, Defrel prende il suo posto

52′ Berardi a terra

50′ Berardi lanciano in avanti, Theo ferma ogni mossa

49′ Saelemaekers e Diaz creano per Giroud, ma Erlic blocca tutto

48′ Prima occasione per il Milan con Saelemaekers, su azione di Florenzi

46′ Palla ai rossoneri, si riparte al Mapei

45+2 Ayroldi manda tutti negli spogliatoi. Fine primo tempo al Mapei

45′ Indicati 2 minuti di recupero

44′ Punizione per i neroverdi, fallo di Bennacer

43′ Giallo per Saelemaekers

40′ Gran tiro di Giroud. Palla a lato

39′ Angolo per il Sassuolo

36′ Sassuolo senza sosta, ancora in avanti con Pinamonti

31′ Consigli salva il Sassuolo su azione di Saelemaekers

30′ Berardi non molla, ci riprova

STATISTICHE: Dopo 30 minuti di gioco, possesso palla 67%-33% per il Milan

27′ Giallo per Theo Hernandez, intervento falloso su Berardi

25′ Non si scoraggia Berardi, grande cross per Frattesi, ma la palla è alta sopra la traversa

23′ RIGORE SBAGLIATO. Berardi sbaglia tutto

22′ RIGORE PER IL SASSUOLO. Kyriakopoulos entra in area ma viene steso dal duo Florenzi – Saelemaekers. Ayroldi non ha dubbi, indica gli 11 metri.

19′ Saelemakers crea bene, ma Florenzi sbaglia la conclusione

17′ Diaz ci prova con una gran conclusione dal limite, la palla finisce di poco a lato

15′ Angolo per il Sassuolo, Theo ferma un’azione dei padroni di casa

13′ Ancora LEAO!!!! Conclusione bloccata

9′ Ottimo inserimento di Leao, ma pessima è la conclusione

6′ Giroud è stato steso da Frattesi. Punizione per i rossoneri

4′ Grnade incursione di Leao ed Hernandez

3′ Milan subito in avanti, ci pensa Florenzi

1′ Si parte. Prima palla ai neroverdi

L’arbitro Ayroldi è pronto a dare il via al match

Tutto pronto al Mapei Stadium, quadre sul campo di gioco, tra poco si parte

Formazioni ufficiali

Sassuolo, 4-3-3: Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Milan, 4-2-3-1: Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlić (Ayhan), G.M. Ferrari, Rogério; Frattesi, M. Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. A disposizione: Pegolo, Russo, Ayhan (Erlić), Tressoldi, Marchizza, M. Henrique, Obiang, D’Andrea, Harroui, A. Álvarez, Ceide, Defrel. Allenatore: Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão; Giroud. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Kalulu, Bakayoko, Tonali, Adli, De Ketelaere, Messias, Lazetić. Allenatore: Pioli.

Il Sassuolo ha avuto una partenza un po’ turbolenta, con un 3-0 rimediato dalla gara contro la Juve. I neroverdi hanno poi ottenuto la prima vittoria contro il Lecce, per poi pareggiare contro lo Spezia nell’ultima di campionato. Contro il Milan non sarà semplice, ma la formazione di Dionisi proverà a contrastare i Campioni d’Italia.

Il Milan con due belle vittorie e un pareggio si porta avanti verso la vetta della classifica, dove è a pari punti con altre 5 squadre. L’ultima sfida giocata dai rossoneri è stata contro il Bologna, dove gli uomini di Pioli si sono imposti per 2-0. Contro il Sassuolo l’allenatore del Diavolo dovrà fare i conti con una piccola emergenza in attacco; diversi giocatori indisponibili: Ibrahimovic, Origi, Rebic, Krunic.

I precedenti tra Sassuolo e Milan sono in totale 18: 2 pareggi, 6 vittorie dei neroverdi e 11 del Milan. Il capocannoniere delle sfide è Berardi, ha segnato ben 10 gol. Il Sassuolo non vince contro i rossoneri dal 6 marzo del 2016. Al Mapei Stadium le sfide sono 9: 3 vittorie dei padroni di casa, 6 degli ospiti.