Premier League, dove vedere Brentford-Manchester United: Sky o DAZN?

PREMIER LEAGUE – DOVE VEDERE BRENTFORD-MANCHESTER UNITED

La seconda giornata di Premier League prevede la sfida Brentford-Manchester United. Il match di sabato 13 agosto si giocherà alle 18.30 al Brentford Community Stadium e sarà arbitrato da S. Attwell.

Il Brentford arriva dalla prima gara giocata contro il Leicester, dove ha rimediato un importante pareggio (2-2). Le Api proveranno a contrastare i Red Devils e a conquistare qualche altro punto importante per la stagione.

Il Manchester United arriva da una clamorosa sconfitta contro il Brighton. I Red Devils hanno perso la prima gara stagionale giocata tra l’altro all’Old Trafford. Cristiano Ronaldo e compagni proveranno a riscattarsi questo sabato contro gli uomini di Thomas Frank.

I precedenti tra Brentford-Manchester United sono 3: 1 pareggio e 2 vittorie per i Red Devils.

Premier League, dove vedere Brentford-Manchester United

La partita Brentford-Manchester United di sabato 13 agosto 2022 alle ore 18.30 sarà trasmessa su Sky, nello specifico su Sky Sport Football (Canale 203 di Sky).

Inoltre, è possibile seguire il match anche tramite SkyGo attraverso dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.