Premier League, Dove vedere Manchester City-Bournemouth: Sky o DAZN?

PREMIER LEAGUE – DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH

La seconda giornata di Premier League prevede il match Manchester City-Bournemouth sabato 13 agosto 2022 alle ore 16. La sfida all’Etihad Stadium verrà arbitrata da D. Coote.

Il Manchester City gioca la sua prima sfida in casa attendendo i Cherries. La corazzata di Pep Guardiola arriva dalla prima gara di campionato che ha vinto in trasferta contro il West Ham (2-0).

Il Bounemouth ha iniziato bene il campionato, gli uomini di Scott Parker hanno vinto contro l’Aston Villa portando a casa 3 punti importanti. La trasferta contro i Citizens non sarà semplice, ma tutto sarà pronto per contrastare i Campioni d’Inghilterra.

I precedenti tra City e Bournemouth sono 11: tutte le gare sono state vinte dai Citizens.

Premier League, dove vedere Manchester City-Bournemouth

Il match in scena all’Etihad Stadium in programma sabato 13 agosto 2022 alle ore 16 verrà trasmesso in diretta TV sui canali SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL. Inoltre, i programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo.

E’ possibile seguire la sfida su SkyGo attraverso dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.