Ranking FIFA donne: Italia scivola al quindicesimo posto

La precoce eliminazione all’Europeo subita dall’Italia non ha aiutato le azzurre a risalire il ranking FIFA donne. L’uscita ai gironi dopo un modesto pareggio con l’Islanda e due sconfitte con Belgio e Francia, ha lasciato il segno in un movimento che sembrava stesse uscendo dall’ombra. Le azzurre rispetto allo scorso 17 giugno hanno perso un’altra posizione, scivolando dal 14esimo al 15esimo. La top-10 tanto ambita è sempre più lontana e per la nazionale guidata da Milena Bertolini urge un rapido cambio di rotta.

Ranking FIFA donne: l’Inghilterra guadagna 4 posizioni

Nella classifica generale gli USA restano saldamente al comando, anche grazie alla vittoria della Concaf Woman Championship. Alle spalle delle americane sale la Germania, seconda classificata di EURO2022. Perde un posto la Svezia che retrocede al terzo posto. Subito ai piedi del podio ma con una voglia matta di salirci c’è l’Inghilterra. Le inglesi fresche campionesse d’Europa guadagnano ben 4 posizioni e puntano ad entrare tra le prime tre nazionali nel ranking FIFA donne. Dietro di loro ci sono Francia, Olanda, Canada, Spagna, Brasile e Corea del Nord a completare la top-10. Davanti all’Italia troviamo il Giappone all’undicesimo posto, Australia, Norvegia e Islanda che ha scavalcato le azzurre. Subito dietro la nostra nazionale c’è vicinissima la Cina mentre sono più staccate Danimarca, Corea del Sud e Belgio.