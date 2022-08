Mancini: “Mondiale? Guarderò le partite. Non sarà semplice”

Roberto Mancini non sembra aver ancora digerito l’esclusione dell’Italia dai Mondiali di Qatar. Il CT della Nazionale azzurra intervistato dal quotidiano Il Giornale, ha dichiarato: “Alla fine guarderò le partite. Non sarà semplice. Più ci pensi e più capisci che certe situazioni sono segnate. Avevamo dominato il girone, dovevamo andare diretti al mondiale: altro che spareggi. Invece”. Lo spareggio finito con la clamorosa eliminazione dell’Italia da parte della Macedonia del Nord, è una ferita evidentemente ancora aperta.

Mancini positivo sulla decisione degli italiani di giocare all’estero

Il tecnico di Jesi sia da calciatore che da allenatore ha vissuto delle esperienze all’estero e vede in maniera positiva gli italiani che decidono di misurarsi nei campionati internazionali: “Così si cresce. Gli italiani una volta restavano sempre qui, ora sono ancora pochi rispetto a quelli di altre nazioni”. In particolar modo Mancini ha parlato di Scamacca e Lucca. Sull’ex Sassuolo trasferitosi al West Ham ha affermato: “Aveva già fatto l’esperienza, è stato uno dei primi ad emigrare: in Olanda. In Premier può dare tanto, ma non sarà facile. L’importante è che giochi e migliori”. Il passaggio di Lorenzo Lucca all’Ajax l’ex allenatore dell’Inter lo vede come: “Una grande possibilità per migliorare tecnicamente. Non avrà pressione ma sarà in una squadra che deve vincere sempre. L’Ajax è come Real, Barcellona, Juve ed altre dove un pari è una sconfitta. Ma la scuola Ajax vale: da quelle parti sfornano giovani, poi li vendono e fanno i soldi. I nostri a 18 anni sono ancora in Primavera: all’estero giocherebbero tutti”.

Il pronostico del CT su Serie A e Champions League

La stagione è ormai alle porte e il tecnico degli azzurri ha detto la sua sulle favorite di campionato e Champions: “La Juve si è rinforzata tantissimo, l’Inter è sempre forte e il Milan sta migliorando. E non è vero che vincono solo le più forti: questa è la bellezza della Champions che, fra l’altro, diventa vera da marzo. Anche se non sei favorito puoi farcela. Le squadre italiane devono crederci sempre. Vorrei una finale Juve-Inter. Oppure Milan-Napoli. Insomma vorrei rivedere una finale italiana”.