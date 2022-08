ROMA-MONZA – FORMAZIONI UFFICIALI – SERIE A –

All’Olimpico di Roma, per la quarta giornata di Serie A, va in scena Roma-Monza. Turno infrasettimanale che parte con gli anticipi di oggi 30 agosto 2022 ore 20.45.

La Roma torna in campo per l’anticipo della quarta giornata di Serie A contro il Monza. I giallorossi, dopo la vittoria contro la Cremonese, tornano a giocare tra le mura amiche per affrontare il Monza di Stroppa. I tifosi giallorossi hanno risposto nuovamente presente facendo registrare ancora una volta il tutto esaurito all’Olimpico. Qualche dubbio di formazione per Mourinho che dopo la brutta prestazione all’Allianz Stadium valuterà nuove soluzioni. I capitolini vogliono rimanere legati al gruppone di testa e l’avversario, il Monza, è alla portata.

La Cremonese arriva all’Olimpico dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato e fanalino di coda della classifica di Serie A. Il futuro del tecnico lombardo è già in bilico, nonostante le smentite della dirigenza, e dunque spera di tornare a casa con almeno un punto. Non sarà facile, ma Stroppa proverà a tenere testa alla formazione dello Special One con un

Roma-Monza, formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Caldirola; Birindelli, Pessina, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Petagna, Caprari. All. Stroppa

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carboni; Birindelli, Colpani, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Petagna, Caprari. All. Stroppa.