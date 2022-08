La quarta giornata di Serie A è il primo infrasettimanale della stagione. La giornata prevede il match Sassuolo-Milan, dove saranno fuori Origi, Rebic e Krunic dalla lista dei convocati appena diramata dal club rossonero.

Sassuolo-Milan, fuori Origi, Rebic e Krunic

Il Milan, che procede a gonfie vele, nella quarta giornata di campionato dovrà affrontare il Sassuolo al Mapei Stadium. Poco fa è stata diramata ufficialmente la lista dei convocati del match di domani, 30 agosto 2022 ore 18.30.

Portieri: Tatarusanu, Mirante, Maignan.

Difensori: Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Kalulu, Ballo-Tourè, Gabbia, Florenzi, Tomori.

Centrocampisti: Messias, Tonali, Pobega, Adli, De Ketelaere, Bennacer, Brahim Diaz, Bakayoko, Saelemaekers.

Attaccanti: Leao, Giroud.

Come si evince dalla lista, oltre a Zlatan Ibrahimovic, ci saranno altri assenti: Origi, Ante Rebic e Krunic. Nella sfida contro i neroverdi ci sarà una piccola emergenza per Pioli in fase offensiva. Senza i due attaccanti rossoneri, Origi e Rebic, il tecnico chiama dovrà affidarsi ad Olivier Giroud che, come già dimostrato nella gara precedente, con Charles de Kaetalere funziona alla grande. Fortunatamente sono confermate le presenze di Rafael Leao e Alexis Saelemaekers che insieme andranno a completare il pacchetto offensivo del Diavolo.

Il francese è in ottima forma e contro il Bologna, nell’ultima giornata di campionato è andato anche a segno con un bellissimo gol.