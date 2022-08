Serie A, probabili formazioni Atalanta-Milan: le scelte su Muriel e Giroud

Domenica 21 agosto, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A tra Atalanta-Milan. Le due compagini, guidate da Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli, si sfideranno al Gewiss Stadium di Bergamo.

Serie A, Atalanta-Milan: come arrivano le due squadre

L’Atalanta si avvicina alla sfida reduce dalla vittoria in trasferta contro la Sampdoria. La Dea, infatti, ha superato i blucerchiati per 0-2, con gol di Toloi e Lookman. Il Milan, invece, si avvicina al derby lombardo reduce dalla vittoria nell’esordio stagionale contro l’Udinese. I campioni d’Italia in carica, infatti, hanno superato i bianconeri per 4-2, in grande spolvero Rebic autore di una doppietta.

Probabili formazioni Atalanta-Milan

L’Atalanta ha perso ognuna delle ultime tre gare di Serie A contro il Milan, dopo essere rimasta imbattuta in 10 delle precedenti 11 (4V, 6N). I bergamaschi potrebbero rimediare quattro ko di fila contro i rossoneri nel massimo campionato per la prima volta dal periodo 1993-1996. Ecco le possibili scelte di Gasperini e Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Scalvini, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Carnesecchi, Ederson, Palomino, Koopmeiners.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ibrahimovic.