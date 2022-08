Serie A, probabili formazioni Inter-Cremonese: scalpita Dzeko, spazio per Escalante?

Martedì 30 agosto, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A tra Inter-Cremonese. Le due compagini, guidate da Simone Inzaghi e Massimiliano Alvini, si sfideranno allo stadio San Siro di Milano.

Serie A, Inter-Cremonese: la presentazione del match

L’Inter si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due gare di campionato. I nerazzurri, infatti, hanno vinto in casa contro lo Spezia per 3-0 ed hanno perso allo stadio Olimpico di Roma per 3-1 contro la Lazio di Maurizio Sarri. La Cremonese, invece, si avvicina alla sfida reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I lombardi, infatti, hanno perso in trasferta per 1-0 contro la Roma ed hanno perso anche in casa per 1-2 contro il Torino.

Probabili formazioni Inter-Cremonese

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

A disposizione: Onana Cordaz, Fontanarosa, D’Ambrosio, Darmian, Bellanova, Dimarco, Asllani, Gagliardini, Agoume, Correa.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Vasquez, Lochoshvili; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Valeri; Buonaiuto; Dessers, Okereke. Allenatore: Alvini.

A disposizione: Sarr, Saro, Aiwu, Ndiaye, Sernicola, Castagnetti, Acella, Escalante, Quagliata, Baez, Milanese, Zanimacchia, Ciofani, Di Carmine, Tsadyout.