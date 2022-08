Serie A, probabili formazioni Milan-Udinese: le scelte di Pioli e Sottil

Sabato 13 agosto, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A tra Milan-Udinese. Le due compagini, guidate da Stefano Pioli e Andrea Sottil, si sfideranno allo stadio San Siro di Milano, dinanzi ad una grande cornice di pubblico.

Milan-Udinese: come arrivano le due squadre

Il Milan, campione d’Italia in carica, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due amichevoli disputate. I rossoneri, infatti, hanno vinto contro il Marsiglia in trasferta per 0-2, con gol di Messias e Giroud, ed hanno superato per 6-1 il Vicenza. L’Udinese, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta in amichevole contro il Chelsea per 1-3 e da una vittoria nel primo turno di Coppa Italia contro la FeralpiSalò per 2-1, con gol di Success e Deulofeu.

Probabili formazioni Milan-Udinese

Queste le probabili scelte di Pioli e Sottil.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

Indisponibili: Tonali, Ibrahimovic, Origi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All. Sottil.

Indisponibili: Arslan, Beto.