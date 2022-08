Serie A, probabili formazioni Monza-Udinese: scalpita Cragno, spazio per Beto

Venerdì 26 agosto, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per la terza giornata del campionato di Serie A tra Monza-Udinese. Le due compagini, allenate da Giovanni Stroppa e Andrea Sottil, si sfideranno allo stadio Brianteo di Monza, anche noto come U-Power Stadium.

Monza-Udinese: la presentazione del match

Il Monza si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle prime due giornate di campionato. I biancorossi, neopromossi in Serie A, hanno perso in casa contro il Torino per 1-2 ed hanno perso anche allo stadio Maradona contro il Napoli per 0-4. L’Udinese, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. I bianconeri hanno perso all’esordio contro il Milan per 2-4 ed hanno pareggiato alla Dacia Arena contro la Salernitana per 0-0.

Probabili formazioni Monza-Udinese

Per il Monza Cragno tra i pali, Birindelli a sinistra. Nell’Udinese pronto Beto al fianco di Deulofeu, con Udogie ed Ebosele sulle fasce.

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Antov, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Molina; Petagna, Caprari.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.