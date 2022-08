Serie A, probabili formazioni Sassuolo-Milan: le scelte su De Ketelaere e Berardi

Martedì 30 agosto, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A tra Milan-Sassuolo. Le due compagini, guidate da Stefano Pioli e Alessio Dionisi, si sfideranno allo stadio San Siro di Milano.

Serie A, Milan-Sassuolo: la presentazione del match

Il Milan si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate di campionato. I rossoneri, infatti, hanno pareggiato per 1-1 al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta ed hanno vinto in casa per 2-0 contro il Bologna, con goal di Leao e Giroud. Il Sassuolo, invece, si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. Gli emiliani, infatti, hanno vinto per 1-0 in casa contro il Lecce ed hanno pareggiato per 2-2 in trasferta contro lo Spezia.

Probabili formazioni Milan-Sassuolo

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Erlic, Ruan, Henrique, Harroui, Obiang, D’Andrea, Alvarez, Ceide, Defrel.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Tonali, Adli, Bakayoko, Messias, De Ketelaere, Lazetic.