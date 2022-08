Manca poco, oggi alle ore 18, ad Istanbul, verranno eseguiti i Sorteggi Champions League, le possibili avversarie delle italiane sono diverse ed insidiose, vediamo nel dettaglio tutte le info al riguardo.

Sorteggi Champions League, le possibili avversarie delle italiane

Le 32 squadre partecipanti alla Champions League 2022/23 sono state definite. Queste andranno a comporre 8 gruppi, ognuno composto da 4 squadre. Al termine della fase a gironi, le prime due di ogni girone accederà alla fase ad eliminazione diretta; la terza in Europa League; la quarta sarà eliminata.

Le 32 squadre sono suddivise in 4 fasce. La prima è composta dai detentori della Champions e dell’Europa League, oltre ai vincitori dei principali campionati nazionali per ranking. Le fasce 2, 3 e 4 sono invece determinate dai coefficienti dei club.

Le italiane qualificate all’edizione 2022/23 della coppa dalle lunghe orecchie sono: Inter, Milan, Juventus e Napoli. I rossoneri verranno inseriti in prima fascia, la Juventus in seconda, mentre Napoli e Inter in terza fascia. Ancora vige la regola che nella prima fase della competizione nessun club può affrontarne un altro della stessa federazione. La formula resta in vigore anche per gli ottavi, dai quarti via libera ai derby.

La composizione delle fasce

Fascia I: Real Madrid, Eintracht Francoforte, Bayern Monaco, PSG, Porto, Milan, Manchester City, Ajax.

Fascia II: Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia, Tottenham.

Fascia III: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shaktar D., Napoli, Inter, Benfica, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen.

Fascia IV: O. Marsiglia, Bruges, Celtics, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Rangers, Dinamo Zagabria, Copenhagen.

Migliore/peggiore girone possibile per le italiane

Milan

Milan, Siviglia, Shaktar, Maccabi Haifa.

Milan, Liverpool, Borussia D., Marsiglia.

Juventus

Eintracht, Juve, Shakthar, Maccabi Haifa.

Real Madrid, Juve, Borussia D., Marsiglia.

Inter

Eintracht, Siviglia, Inter, Maccabi Haifa

Real Madrid, Liverpool, Inter, Marsiglia

Napoli

Eintracht, Siviglia, Napoli, Maccabi Haifa

Real Madrid, Liverpool, Napoli, Marsiglia