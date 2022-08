Torino: tra Berisha e Milinkovic-Savic si potrebbe inserire un terzo portiere che scalzerebbe entrambi?

Quest’anno nella porta del Torino c’è un ballottaggio tra Berisha e Milinkovic-Savic, con il primo che sembra favorito rispetto al serbo. Ballottaggio che prosegue dal finire dello scorso campionato, quando Berisha ha scalzato la titolarità a Milinkovic-Savic, disputando 10 partite in tutto. Ad oggi ancora non si è ancora sicuri su chi sarà il titolare, ma questo ballottaggio potrebbe essere interrotto dall’arrivo di un terzo portiere, che diventerebbe il numero 1 a discapito di entrambi.

Ecco il nome del nuovo portiere in arrivo dal Napoli

Il portiere che potrebbe arrivare a Torino è Alex Meret, incredibilmente messo sul mercato dal Napoli quando la strada verso la titolarità sembrava spianata dopo la cessione di Ospina, che lo aveva chiuso lo scorso anno. Meret non ha convinto il mister Spalletti e il Napoli lo ha messo sul mercato. Tra le squadre più interessate c’è il Torino, che in un solo colpo troverebbe il suo nuovo titolare. Mister Juric avalla di buon grado questo possibile acquisto. Per Meret, giocatore classe 1997, si tratterebbe di una possibilità importante, sia di rilancio che di continuità e il Torino ne sarebbe a sua volta ben felice. Meret viene da un paio d’anni non facili, conditi da numerosi infortuni che ne hanno pregiudicato le prestazioni, ma rimane uno dei migliori portieri italiani.