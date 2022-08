Wijnaldum alla Roma, ultimi dettagli per l’acquisto e come cambia la formazione

In capitale gli acquisti non sono finiti, i giallorossi sono scatenati e Mourinho chiede alla società e a Tiago Pinto gli ultimi sforzi per una Roma competitiva. L’idea è di rinforzare definitivamente la difesa e il reparto offensivo, manca poco per chiudere l’ultimo acquisto: Georginio Wijnaldum alla Roma, è quasi fatta, mancano i dettagli.

Wijnaldum alla Roma, mancano solo i dettagli per l’olandese

Georginio Wijnaldum è un centrocampista del Paris Saint-Germain, ultimo obiettivo della Roma per rinforzare il reparto. L’olandese ha scelto di approdare in giallorosso e ha rinunciato a una parte di quanto gli avrebbero dovuto corrispondere i francesi pur di facilitare la trattativa. Bonus e pendenze varie. Tiago Pinto intanto ha alzato la percentuale di stipendio da versare, mentre Campos ha deciso di contribuire per circa il 40%.

Il 31enne arriverà in Italia nelle prossime ore, pronto per le visite mediche e la firma per contratto che prevede un prestito per un anno; che diventerà facilmente definitivo fino al 2025: se raggiungerà il 50 per cento delle presenze stagionali e la squadra entrerà in Champions, la Roma dovrà riscattarlo obbligatoriamente. Resta da fissare la cifra dell’acquisto che si aggirerà sui 10 milioni.

La formazione della Roma con l’arrivo di Wijnaldum

L’arrivo di Georginio cambierà le carte in campo a Roma. La formazione di José Mourinho, con Wijnaldum e Dybala, si presenterà sul rettangolo di gioco con un 3-4-1-2.

Rui Patricio tra i pali, con davanti Mancini, Smalling, Ibanez; centrale con Celik (Karsdorp), Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Abraham.