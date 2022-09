Francesco Acerbi sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Erano diverse settimane che circolavano le voci sulla trattativa, mai andata in porto, se non oggi. Acerbi è dell’Inter.

Acerbi è dell’Inter

Si è sbloccato l’affare che porterà il difensore italiano dalla Lazio ai nerazzurri. Le parti hanno sistemato gli ultimi dettagli e chiuso la trattativa in seguito all’ok di Steven Zhang. È in corso adesso lo scambio dei documenti. Il passaggio sarà un prestito con diritto di riscatto. Accontentate dunque le richieste di Simone Inzaghi, che potrà contare su un nuovo difensore per completare il reparto.

L’affare è stato avviato anche con la complicità della cessione in prestito oneroso di Agoume al Troyes, mentre resta da capire il futuro di Salcedo ma è slegato da questa situazione, Zhang ha aperto all’arrivo del difensore della Lazio. Sì dal vertice arrivato pochi minuti fa, per un affare che la dirigenza dell’Inter ha già ampiamente impostato nei giorni scorsi. In realtà Zhang non aveva ancora dato il via all’operazione perché preoccupato dall’innalzamento dei costi del budget. Fortunatamente Marotta e Ausilio hanno avuto modo di vedere Agoume ed ora sono pronti per concludere l’operazione con il giocatore della Lazio.

Francesco Acerbi, classe 1988, è un difensore mancino. Dal 2018 è un giocatore della Lazio.