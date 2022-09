Siamo entrati nella deadline della sessione estiva di calciomercato 2022. Infatti, alle ore 20:00 di oggi si chiuderanno le porte del calciomercato all’Hotel Gallia per poi ritornare quest’inverno con la sessione invernale. Ecco di seguito tutte le ultime novità e tutti gli ultimi colpi di mercato in queste ore caldissime, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNALE LA DIRETTA

Affari LIVE – Le ultime trattative di mercato

Ecco in tempo reale le trattative e i colpi di queste ultime ore di calciomercato:

ARTHUR AL LIVERPOOL – Il centrocampista brasiliano lascia la Juventus in prestito per andare a giocare alla corte di Klopp. Il calciatore è partito in queste ore da Torino.

AGOUME VICINO AL TROYES – Troyes in pole position per Lucien Agoumè. Il calciatore nerazzurro giocherebbe un altro anno in prestito in Ligue 1.

UFFICIALE ANTONY ALLO UNITED – Il Manchester United ha ufficializzato l’acquisto di Antony. Contratto fino a giugno 2027 con opzione per un altro anno.

UFFICIALE AKANJI AL CITY – Il Manchester City ha ufficializzato l’acquisto di Manuel Akanji dal Borussia Dortmund. Contratto fino a giugno 2027.

PJACA ALL’EMPOLI – Depositato il contratto in Lega: l’attaccante croato arriva all’Empoli in prestito.

SCAMBIO COMPLETATO AUBAMEYANG-MARCOS ALONSO TRA CHELSEA E BARCELLONA – Aubameyang sarà un nuovo calciatore del Chelsea. Al Barcellona andranno 10 milioni di sterline + Marcos Alonso.

KURZAWA AL FULHAM – Kurzawa lascia il PSG in prestito e va al Fulham.

VILLARREAL SU HATEBOER – Trattativa in corso tra Atalanta e Villarreal per Hans Hateboer.

MONZA SU SHOMURODOV – Galliani prova il colpo last minute: la Roma vuole cedere Shomurodov e il Monza ci prova.

ICARDI VICINISSIMO AL GALATASARAY – L’attaccante argentino del PSG ed ex Inter ha accettato l’offerta del Galatasaray.

DRAXLER AL BENFICA – Julian Draxler è vicinissimo a lasciare il PSG per approdare al Benfica.

NO DELL’EMPOLI PER PARISI ALLA FIORENTINA – La Fiorentina vuole Fabiano Parisi, ma l’Empoli continua a fare muro. I viola proveranno ancora inserendo nell’affare Aleksa Terzic e Szymon Zurkowski come parziali contropartite.

VERONA SU VERDI – Il Verona è vicino a Simone Verdi. La dirigenza del club veneto incontrerà a breve la dirigenza del Torino per sbloccare l’affare.

OCAMPOS ALL’AJAX – E’ ufficiale l’arrivo di Lucas Ocampos all’Ajax in prestito con diritto di riscatto.

OUNAS AL LILLE – Adam Ounas lascia il Napoli per andare al Lille a titolo definitivo per 3 mln di euro + 2 di bonus. Per l’attaccante algerino pronto un triennale.