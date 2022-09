Brutti momenti per la Juve dopo il ko contro il Monza, Allegri scortato verso gli spogliatoi dopo il match.

Un disastro senza fine la Juventus, dopo i due ko di fila in Champions League, i bianconeri cascano anche in campionato. La formazione di Allegri, espulso nella scorsa gara, e sostituto dal vice Landucci oggi al Brianteo, ha subito un’altra sconfitta. Il Monza con l’esordio di Palladino in panchina, vince di misura sulla Juve. Prima vittoria in campionato con grande stile per i brianzoli. Il gol della vittoria è di Gytkajer, segnato al 74′.

Il momento più difficile non è solo la gara, ma dopo, quando Massimiliano Allegri è stato scortato dalla tribuna per raggiungere gli spogliatoi. Nel video su Twitter, pubblicato da Michele Criscitello di Sportitalia, mostra il tecnico toscano scortato da alcuni poliziotti, mentre tenta di raggiungere la squadra negli spogliatoi a fine gara.

Prima della gara contro il Monza, il ds bianconero, Arrivabene, ha affermato che Allegri non è in bilico; bisognerà capire se dopo l’ennesimo ko la situazione cambierà o resterà come qui dichiarato.

Adesso ci sarà la sosta per le Nazionali, poi si tornerà in campo il 2 ottobre contro il Bologna a Torino.