Bundesliga, probabili formazioni Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Venerdì 30 settembre, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per l’ottava giornata di Bundesliga, massimo campionato tedesco, tra Bayern Monaco-Bayer Leverkusen. Le due compagini si sfideranno all’Allianz Arena, un impianto calcistico situato nel quartiere di Fröttmaning alla periferia settentrionale di Monaco di Baviera, in Germania.

Bundesliga, Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: come arrivano le due squadre

Il Bayern Monaco si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. I bavaresi, infatti, hanno pareggiato per 2-2 in casa contro lo Stoccarda ed hanno perso in trasferta contro l’Augsburg per 1-0. Il Bayer Leverkusen, invece, si avvicina alla gara reduce da due pareggi consecutivi in campionato. I tedeschi, infatti, hanno pareggiato per 2-2 in trasferta contro l’Herta Berlino ed hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Werder Brema.

Probabili formazioni Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen è una partita dell’ottava giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30.

Probabile formazione Bayern Monaco (3-4-3): Neuer; de Ligt, Pavard, Upamecano; Musiala, Kimmich, Goretzka, Davies; Sané, Muller, Mané

Allenatore: Nagelsmann

Indisponibili: Goretzka, Hernandez, Coman, Sarr

Probabile formazione Leverkusen (4-2-4): Hradecky; Frimpong, Hincapié, Tah, Tapsoba; Andrich, Demirbay; Diaby, Hudson-Odoi, Schick, Hlozek

Allenatore: Seoane

Indisponibili: Palacios, Bellarabi, Adli, Wirtz, Lunev