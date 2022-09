Il calciomercato Roma novità continue e si procede senza sosta, anche se da poco si è conclusa la finestra estiva. Per accontentare lo Special One, la società capitolina è già al lavoro per gennaio 2023. Diverse le novità alle quali sta già lavorando Tiago Pinto.

Calciomercato Roma novità: Solbakken e Chalobah gli obiettivi

Il primo giocatore che sbarcherà a Roma è Solbakken, che ha già firmato da svincolato con il club giallorosso e arriverà un altro difensore per migliorare la rosa. Il norvegese era nel mirino della società di Aurelio de Laurentiis, ma i capitolini hanno avuto la meglio. Il giocatore ha un contratto in scadenza con la propria squadra, il Bodo/Glimt il 31 dicembre 2022, quindi non arriverà a Roma prima del nuovo anno.

Di ruolo attaccante, Solbakken ha dimostrato le sue qualità a tutti, anche a Mourinho e alla sua squadra, ed è proprio nei confronti contro la Magica che lo Special One si è innamorato del norvegese. Classe 1998, Solbakken è un attaccante con piede mancino, capace di giocare su entrambi i lati del campo. Ha tanta tecnica, fisicità e molto bravo a finalizzare.

Per fare spazio all’attaccante del Bodo/Glimt la Roma ha di nuovo intenzione di mettere sul mercato Shomurodov.

La Roma cerca anche un difensore dalla finestra estiva e, tra i vari profili presi in considerazione c’era anche quello di Trevoh Chalobah del Chelsea, che potrebbe arrivare a gennaio. È possibile un trasferimento in prestito dell’inglese originario della Sierra Leone di 23 anni nella finestra di gennaio.