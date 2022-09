L’ultimo periodo sembravano aver ritrovato serenità. Lui presente accanto a lei, nei suoi successi di lavoro, e viceversa. Ma l’apparenza inganna, si sa, a dimostrarlo è la storia Wanda Nara-Icardi, matrimonio finito secondo le ultime storie postate dall’argentina.

Wanda Nara-Icardi, matrimonio finito: il messaggio su Instagram

L’annuncio ufficiale non è arrivato da un giornale, da avvocati o chi si prende cura di questi argomenti, bensì dalla stessa Wanda Nara, che attraverso il social Instagram ha annunciato la fine del suo matrimonio con l’ex capitano dell’Inter, Mauro Icardi.

L’annuncio: “È un momento molto doloroso, ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione.Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli”.

Non è una novità, la coppia, in crisi già da tempo, aveva precedentemente annunciato la fine della relazione con un successivo dietrofront.

Tutto è iniziato con le voci di un tradimento di Mauro Icardi con una modella, da quel momento la coppia ha provato a ricucire il rapporto, ma evidentemente non ci sono riusciti.