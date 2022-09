Calciomercato Torino: lavori in corso per il rinnovo del difensore

Il Torino che sta ben facendo in questo avvio di campionato, sconfitta con il Sassuolo a parte nell’ultima partita, vuole blindare i suoi giocatori più importanti e funzionali al progetto. Andato via Bremer, a prendere il suo posto toccherà a Djidji. Su di lui punta forte il Torino che ha intenzione di rinnovargli il contratto e continuare a farlo crescere. Attualmente il difensore granata è uno dei punti di forza della difesa anche se deve continuare nel suo percorso di crescita.

Rinnovo del contratto in arrivò per Djidji

Koffi Djidji e il Torino presto troveranno l’accordo per il rinnovo di contratto fino al 2024 con opzione fino al 2025. Continua quindi il rapporto tra il forte difensore e il Torino che investe su di lui come aveva fatto con Bremer e di fatto Djidji ne diventa suo erede. Giocatore già pronto e in grado di fare la differenza, ma che deve ancora fare quel piccolo gradino in più che gli permetterebbe di diventare un top player. Juric ci sta lavorando egregiamente e la società non si è lasciata scappare l’opportunità di rinnovargli il contratto.