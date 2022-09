E’ fatta, Cannavaro al Benevento per allenare la squadra che milita in Serie B e veniva seguita dal tecnico Fabio Caserta. Oggi le firme e domani il primo allenamento per l’ex campione del mondo del 2006 con la Nazionale Italia.

Cannavaro al Benevento

Il campione del mondo 2006 avrebbe raggiunto l’accordo per un contratto biennale con il club del presidente Vigorito: per l’ex difensore sarebbe la prima esperienza su una panchina italiana dopo quelle all’estero (l’ultima dal 2019 al 2021 in Cina alla guida del Guangzhou).

La squadra campana alloggia in 13esima posizione in classifica, con appena 7 punti dopo 6 giornate di campionato ed è reduce da due sconfitte. La società, convinta di esonerare Caserta, ha trovato accordi con l’ex difensore pallone d’oro.

La svolta per la panchina beneventana è solo una questione burocratica, oggi si attendono le firme, poi l’ufficialità, almeno secondo come riportato da GdS.

Gli Stegoni sperano di ripartire alla grande con Fabio Cannavaro e cancellare le brutte prestazioni della prima fase del campionato, sperando, a fine campionato, di ritornare nella massima serie.

La notizia sta facendo il giro dei quotidiani, non solo, la piazza è già in ebollizione per Cannavaro, così come pure lo spogliatoio vedrebbe di buon occhio un cambio di timone con l’ex Napoli e Juve, che già nelle sue precedenti esperienze, al di là del progetto tattico, ha sfruttato la sua grande personalità per creare innanzitutto un buon gruppo e tanti buoni risultati.