NATIONS LEAGUE DOVE VEDERE CROAZIA-DANIMARCA

Il 22 settembre 2022 alle ore 20.45 allo Stadion Meksimir di Zagabria verrà disputata la sfida Croazia-Danimarca, valevole per la fase a gironi della Nations League del Gruppo 1. La partita verrà arbitrata dall’italiano Massa.

La Croazia dopo 4 partite disputate, dove ha ottenuto 2 successi, un pareggio ed una sconfitta, alloggia nella seconda posizione in classifica. I croati nell’ultima sfida hanno battuto la Francia di misura, ottenendo 3 punti importanti. La sfida contro la Danimarca sarà un testa a testa per il primato in classifica, dove i danesi sono capolisti.

La Danimarca è prima in classifica del gruppo con 9 punti ottenuti da 3 vittorie. L’altra gara è stata un’amara sconfitta, ottenuta proprio contro la Croazia (3-0). I biancorossi proveranno a mantenere la testa della classifica e a riscattare la brutta sconfitta di giugno.

I precedenti tra Croazia-Danimarca sono 7: quattro successi per i croati, due per i danesi ed un pareggio.

Nations League, dove vedere Croazia-Danimarca

La sfida Croazia-Danimarca di mercoledì 22 settembre 2022 ore 20.45 verrà trasmessa in esclusiva ed in diretta da Sky, specificamente su Sky Sport Football.

Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Now TV, scaricando l’app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky, disponibile anche su Sky Go in streaming.