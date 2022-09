Champions League, probabili formazioni PSG-Juventus: la scelta su Milik e Vlahovic

Martedì 6 settembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il primo turno del Gruppo H di Champions League tra PSG-Juventus. Le due compagini si sfideranno al Parco dei Principi di Parigi, nella periferia sudoccidentale della città al confine con Boulogne-Billancourt.

Champions League, PSG-Juventus: come arrivano le due squadre

Il PSG si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di Ligue One. I francesi, infatti, hanno vinto in trasferta per 0-3 contro il Tolosa ed hanno vinto con lo stesso risultato, sempre in trasferta, contro il Nantes. La Juventus, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, ha vinto in casa contro lo Spezia per 2-0 ed ha pareggiato in trasferta contro la Fiorentina per 1-1.

Probabili formazioni PSG-Juventus

Galtier, tecnico del PSG, avrà a disposizione tutti i suoi uomini. Assenze pesanti, invece, per Max Allegri che dovrà fare a meno di Szczesny, Di Maria, Pogba e Chiesa. Ecco le probabili formazioni della sfida di Champions League.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappe, Neymar. All. Galtier

JUVENTUS 3-5-2: Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri