“Da Allegri a Conte è cambiato tutto”, ecco chi ha detto queste parole

Antonio Conte e Massimiliano Allegri sono due ottimi allenatori che nella loro carriera sono stati spesso accostati e sovrapposti. Stavolta è Dejan Kulusevski a parlare di loro due, nello specifico usa parole al miele verso il suo attuale mister Antonio Conte. Kulusevski è arrivato al Totthenam lo scorso gennaio e ad oggi è uno dei migliori giocatori della squadra. Un po’ a sorpresa se vista dalla parte bianconera.

Kulusevski loda Conte e si sente rinato

Dejan Kulusevski è stato rigenerato da Conte al Totthenam e si sente rinato, finora è stato autore di 6 gol in 29 partite, più numerosi assist. Arrivato in Inghilterra dalla Juventus sembra essere tornato ai fasti del Parma che avevano fatto innamorare i bianconeri. Ecco le parole di Kulusevski: “Alla Juventus non andava, non funzionava al di là di come mi impegnassi io. Conte è stato decisivo per me, al Totthenam il mio corpo è cambiato, grazie soprattutto agli esercizi in palestra, in pochissimo tempo. Si lavora moltissimo tutti i giorni, di più di quanto si faceva in Italia e il merito è del nostro tecnico. Allegri ha vedute diverse da quelle di Conte, le idee e il lavoro sono completamente differenti. Posso dire che dalla Juventus al Totthenam mi è cambiato il mondo e non ho mai conosciuto un mister come Antonio Conte, ti motiva come nessuno e quando parla ti entra dentro il cuore”.