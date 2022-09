La Juve resta in 10 contro il Monza a pochi minuti dalla fine del primo tempo (43′). A prendere il rosso per comportamento scorretto nei confronti dell’avversario è Angel Di Maria. L’ex PSG dà una gomitata a Izzo. L’argentino sbaglia, nei confronti dell’avversario, nei confronti della squadra, che poi andrà in difficoltà. A fine gara non si fa attendere molto, ecco che Di Maria chiede scusa.

Di Maria chiede scusa per la gomitata durante Monza-Juventus

Al termine della partita al Brianteo, Di Maria ha voluto pubblicare immediatamente un messaggio di scuse attraverso i social network, indirizzato alla squadra e ai tifosi. Ecco cosa ha scritto l’argentino: “Voglio scusarmi con tutti per questa reazione inappropriata che ho avuto sul campo. Aver lasciato la squadra con uno in meno in un momento così difficile del campionato ci ha fatto perdere la partita. Aver perso è solo colpa mia. Mi dispiace così tanto. Sono un professionista ma anche un essere umano che commette errori e sa riconoscerli”.

Un momento di nervosismo che purtroppo costerà al giocatore della Juventus due giornate di squalifica, almeno secondo regolamento. In ogni caso bisognerà attendere la decisione del Giudice sportivo che si esprimerà la prossima settimana.

Nel caso venissero confermate le due giornate, Di Maria sarà assente contro il Bologna (2 ottobre all’Allianz) e il Milan (8 ottobre a San Siro).