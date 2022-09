DOVE VEDERE ARSENAL-TOTTENHAM – PREMIER LEAGUE –

Il lunch-match della nona giornata di campionato di Premier League è una della gare più importanti della nona giornata. Si tratta di Arsenal-Tottenham e si giocherà sabato 1 ottobre 2022 alle ore 13.30 all’Emirates Stadium di Londra, arbitro di gara da A. Taylor.

L’Arsenal dopo anni difficili ha iniziato questa stagione ad alto ritmo con grandi risultati. I Gunners dopo 8 giornate di campionato (una da recuperare) hanno ottenuto 6 successi ed una sconfitta (contro il Manchester United) sono primi in classifica da soli con 18 punti. Contro gli Spurs di Antonio non sarà semplice, ma gli inglesi proveranno a mantenere il primato. Smith Rowe, Elneny, Nelson, Zinchenko saranno gli indisponibili per la partita di sabato.

Il Tottenham di Antonio Conte nonostante le due sconfitte in 7 gare ha un solo punto di differenza dalla capolista (Arsenal). Gli Spurs hanno ottenuto 5 vittorie e 2 pareggi, hanno totalizzato 17 punti. Antonio Conte prepara la gara e il sorpasso ai Gunners, il suo team è tutto a disposizione con un solo infortunato: Lucas Moura.

I precedenti tra le due formazioni sono 194: 80 vittorie dell’Arsenal, 61 del Tottenham e 53 pareggi.

Dove vedere Arsenal-Tottenham

La partita di sabato 1 ottobre 2022 alle ore 13.30 all’Emirates Stadium di Londra tra Arsenal-Tottenham verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sui canali di Sky, precisamente su Sky Sport Football (Canale 203 di Sky).

Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Now TV, scaricando l’app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky, disponibile anche su Sky Go in streaming.