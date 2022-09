DOVE VEDERE ATALANTA-FIORENTINA – SERIE A –

Al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena Atalanta-Fiorentina, match valido per l’ottava giornata di Serie A, domenica 2 ottobre 2022 alle ore 18. L’arbitro di gara sarà M.Irrati.

L’Atalanta, situata in seconda posizione in classifica, ha gli stessi punti del Napoli (capolista) 17. I bergamaschi prima della sosta hanno ottenuto un’importante vittoria contro la Roma all’Olimpico (1-0). Per la sfida contro i Viola Gasperini ritrova Zapata, mentre perde Scalvini. Dagli infortuni ritornano anche Koopmeiners e Demiral.

La Fiorentina arriva da una bella vittoria contro il Verona, sfida vinta per 2-0 in casa. I Viola sono decimi in classifica con 9 punti, ottenuti con 2 vittorie e 3 pareggi. Per la sfida indisponibile Milnekovic, oltre a Castrovilli, Milenkovic, Dodo, Gollini e Zurkowski.

Dove vedere Atalanta-Fiorentina, streaming e diretta Tv

La partita al Gewiss Stadium di Bergamo di domenica 2 ottobre 2022 alle ore 18 tra Atalanta-Fiorentina verrà trasmessa in esclusiva ed in diretta su DAZN (Clicca qui per abbonarti).

La partita si potrà seguire anche in streaming su DAZN e su Sky GO, ovvero la piattaforma dedicata agli abbonati Sky, visibile da PC su skygo.sky.it e da mobile scaricando l’app gratuita per Android e iOS. Empoli-Milan in streaming senza Sky si potrà seguire abbonandosi a NOW, la piattaforma di streaming on demand.