DOVE VEDERE EMPOLI-MILAN – SERIE A –

L’ottava giornata di Serie A vedrà i rossoneri impegnati in trasferta in Toscana per il match Empoli-Milan. La partita allo Stadio Carlo Castellani di Empoli andrà in scena sabato 1 ottobre 2022 alle ore 20.45.

L’Empoli prima della sosta per le Nazionali ha ottenuto un’importante vittoria contro il Bologna in trasferta, ottenendo così anche il primo successo stagionale. Gli Azzurri sono quattordicesimi in classifica con 7 punti. La formazione di Paolo Zanetti proverà a fermare il Diavolo nella corsa scudetto e di fare punti davanti ai propri tifosi. Il tecnico ritrova Destro, mentre in dubbio resta Baldanzi.

Il Milan poteva chiudere prima della sosta con il primo posto in classifica, ma a vincere lo scontro diretto è stato il Napoli. Rossoneri battuti dagli Azzurri (2-1 a San Siro) e prima sconfitta stagionale incassata. Adesso sarà necessario evitare errori e recuperare i punti persi. La formazione lombarda è quinta in classifica con 14 punti. Contro i toscani Pioli ritrova Rebic e Leao. Intanto perde Theo Hernandez, Calabria, Maignan; da valutare Origi e Tonali.

I precedenti tra Empoli-Milan sono 28: le vittorie dei rossoneri sono 17, 3 quelle dell’Empoli, mentre i pareggi sono 8.

Dove vedere Empoli-Milan, streaming e diretta Tv

La partita Empoli-Milan di sabato 1 ottobre 2022 alle ore 20.45 verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sui canali di DAZN (Clicca qui per abbonarti). Per guardare la partita hai bisogno di Android TV o Apple TV, oppure di un Smart TV Sony, Samsung, Panasonic, Lg e Hisense. Tra i dispositivi supportati dall’app DAZN figurano anche Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di DAZN oppure su Sky GO, ovvero la piattaforma dedicata agli abbonati Sky, visibile da PC su skygo.sky.it e da mobile scaricando l’app gratuita per Android e iOS. Empoli-Milan in streaming senza Sky si potrà seguire abbonandosi a NOW, la piattaforma di streaming on demand.