DOVE VEDERE BARCELLONA-VIKTORIA PLZEN – CHAMPIONS LEAGUE –

La prima giornata della fase a gironi della Champions League prevede il match Barcellona-Viktoria Plzen. La sfida, valevole per il Gruppo C, si giocherà mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 21. La gara al Camp Nou è stata affidata alla dirigenza dell’arbitro belga, L. Visser.

Il Barcellona nonostante le difficoltà societarie ha iniziato alla meglio il campionato e si appresta a giocare la prima di Champions. Nelle prime 4 gare di campionato i Blaugrana hanno ottenuto 3 vittorie ed un pareggio e sperano di continuare la striscia positiva anche per la gara di Coppa. Contro la squadra ceca, i catalani saranno tutti a disposizione del tecnico Xavi.

Il Viktoria Plzen resta sempre una delle migliori squadre del campionato ceco. Il campionato, avanti già di 7 gare, ha visto i rossoblù trionfare 6 volte e pareggiare una gara. Primi in classifica, insieme allo Slavia Praga, gli uomini di Michal Bilek proveranno a contrastare la corazzata catalana, che in Champions ha tanta esperienza e ha anche il fattore campo a proprio vantaggio.

Dove vedere Barcellona-Viktoria Plzen

La sfida al Camp Nou, prevista per mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 21, tra Barcellona-Viktoria Plzen, verrà trasmessa in esclusiva e in diretta su Sky Sport Calcio, lo streaming verrà trasmesso su Infinity+.

Probabili formazioni

BARCELLONA: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; De Jong, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, F Torres

VIKTORIA PLZEN: Stanek; Holik, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Sykora, Mosquera; Chory