DOVE VEDERE SIVIGLIA-MANCHESTER CITY – CHAMPIONS LEAGUE –

Martedì 6 settembre 2022 alle ore 21 allo Stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia andrà in scena Siviglia-Manchester City, gara valevole per il Gruppo G. La partita è stata affidata alla gestione dell’arbitro italiano D. Massa.

Il Siviglia ha iniziato la stagione non in modo positivo, dopo 4 giornate di campionato ha un solo punto in classifica, e 3 sconfitte all’attivo. Gli spagnoli dovranno invertire rotta per un buon cammino in Champions, dove l’esordio non sarà già semplice contro i Citizens.

Il Manchester City vola in campionato ed è già testa a testa con l’Arsenal. La formazione di Pep Guardiola è al secondo posto con 14 punti. Uno degli obiettivi della formazione inglese e del suo allenatore è proprio vincere l’ambita coppa dalle lunghe orecchie. Contro la formazione di casa Guardiola non potrà contare su Mendy e Laporte.

Dove vedere Siviglia-Manchester City

Il match di Champions League di martedì 6 settembre 2022 alle ore 21 tra Siviglia-Manchester City verrà trasmesso sui canali di Sky. Con esattezza la sfida verrà trasmessa su Sky Sport Calcio e su Sky Sport al canale 255, mentre lo streaming del match sarà affidato alla piattaforma Infinity+.

Probabili formazioni

Siviglia (4-2-2-2): Bono; Navas, Telles, Jordan, Nianzou; Rekik, Gomez; Fernando, Lamela; Rafa Mir, Oliver

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Joao Cancelo, Rodri, Stones; Ruben Dias, De Bruyne, Gundogan; Haaland, Bernardo Silva, Foden