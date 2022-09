DOVE VEDERE CELTIC-REAL MADRID – CHAMPIONS LEAGUE –

Al via la Champions League 2022/23 con la fase a gironi. Tra le gare della prima giornata c’è anche Celtic-Real Madrid, valevole per il Gruppo F. La sfida al Celtic Park di Glasgow è prevista per martedì 6 settembre 2022 alle ore 21. La partita è stata affidata alla dirigenza dell’arbitro svizzero S. Scharer.

Il Celtic inizia la sua avventura proprio contro i campioni d’Europa guidati da Mister Carlo Ancelotti, un inizio non proprio fortunato. Gli scozzesi, come sempre, restano la squadra da battere in Scozia, dopo 6 giornate di campionato, i Celti hanno ottenuto altrettante vittorie. Per il match contro i Blancos il tecnico Posteclogou avrà a disposizione tutta la rosa, in dubbio soltanto Idecughi.

Il Real Madrid ritorna sul campo per la Champions League dopo aver giocato e vinto la finale lo scorso mese di maggio. Un trionfo speciale per le Merengues e Carlo Ancelotti. La formazione spagnola ha iniziato alla grande anche il campionato, dopo qualche anno difficile, i Blancos ritornano al dominio anche in campionato. Quattro gare su quattro vinte, e non hanno intenzione di fermarsi qui. Sarà una gara interessante in Scozia, assenti soltanto Odriozola e Vallejo.

Nell’ultimo precedente il Real Madrid si è imposto 3-0.

Dove vedere Celtic-Real Madrid

Il match sarà disponibile in diretta TV su Sky Sport Football, lo streaming si troverà invece su Infinity +.

Probabili formazioni

CELTIC (4-3-3): Hart; Juranovic, Carter-Vickers, Jenz, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Abada, Giakoumakis, Jota. Allenatore: Ange Postecoglou.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.