DOVE VEDERE CITTADELLA-TERNANA – SERIE B –

La settima giornata di Serie B prevede la sfida Cittadella-Ternata sabato 1 ottobre 2022 alle ore 14. La sfida al Pier Cesare Tombolato di Cittadella verrà arbitrato da Santoro.

Il Cittadella arriva da una pesante sconfitta contro la Reggina (3-0). La formazione di Edoardo Gorini è dodicesima in classifica con 8 punti, ottenuti da 2 vittorie ed 2 pareggio. Un avvio di campionato non male per i Granata a parte le due sconfitte.

La Ternana arriva da due importanti vittorie, contro il Perugia e contro il Parma. La formazione di Cristiano Lucarelli è in un momento positivo e continua la sua corsa verso le zone alte della classifica. Settima con 10 punti in classifica, la formazione dei Rossoverdi mira ad una storica promozione.

I precedenti tra Cittadella-Ternana al Tombolato sono 11: 4 vittorie per i padroni di casa, 6 pareggi ed una sola vittoria per le Fere.

Dove vedere Cittadella-Ternana, streaming e diretta Tv

La partita Cittadella-Ternana di sabato 1 ottobre 2022 ore 14 verrà trasmessa in esclusiva ed in diretta su DAZN (Clicca qui per abbonarti). La sfida si potrà seguire sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.

Probabili formazioni

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Del Fabro, Frare, Donnarumma; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Baldini, Asencio. Allenatore: Edoardo Gorini. Indisponibili: Nessuno

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Capuano, Diakitè; Coulibaly, Di Tacchio, Agazzi; Partipilo, Palumbo; Favilli. Allenatore: Cristiano Lucarelli. Indisponibili: Nessuno