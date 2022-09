DOVE VEDERE NANTES-PSG – LIGUE 1 –

La sesta giornata della Ligue 1 prevede il match Nantes-PSG, sabato 3 settembre 2022 alle ore 21. La sfida allo Stadio de la Beaujoire è stata affidata all’arbitro P. Gaillouste.

Il Nantes, con 6 punti e decimo posto in classifica, arriva dal pareggio contro il Strasburgo. Le prime cinque sfide di campionato hanno visto i Canarini ottenere 3 pareggi (Strasburgo, Lille, Angers), una vittoria (Tolosa) ed una sconfitta (Marsiglia). Contro i parigini non sarà una partita semplice, assenti Sissoko e Traorè, Kombouaré proverà a spingere i suoi alla vittoria tra le mure amiche.

Il PSG primo in classifica con 13 punti, ma in condivisione con Marsiglia e Lens, si accinge a giocare un’ostica trasferta. I rossoblù arrivano dalla vittoria contro il Tolosa ottenuta nel turno infrasettimanale di pochi giorni fa. La formazione di Galtier avrà tra i pensieri anche l’imminente match d’esordio in Champions League, previsto per il 6 settembre contro la Juventus. Assenti per il match, Icardi e Pambele.

Dove vedere Nantes-PSG

La partita di Ligue 1 tra Nantes-PSG, con fischio d’inizio previsto per sabato 3 settembre 2022 alle ore 21 verrà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky, su Sky Sport Football, canale 203.

Inoltre, per i soli abbonati Sky, in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Un’altra modalità è quella di NOW, servizio streaming on demand di Sky, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti che includa il meglio del calcio.