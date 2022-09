DOVE VEDERE LECCE-CREMONESE – SERIE A –

Domenica 2 ottobre alle ore 15 in scena al Via Del Mare il match tra Lecce-Cremonese. La sfida tra le due formazioni verrà arbitrata da Marinelli ed è valida per l’ottava giornata di campionato di Serie A.

Il Lecce prima della sosta ha vinto una sfida molto importante in trasferta contro la Salernitana (2-1). La partita contro la Cremonese sarà importante ed i pugliesi sperano di ripetersi. Quindicesimi in classifica con 6 punti ottenuti con 3 pareggi ed una vittoria. La formazione di Marco Baroni ha alcuni giocatori in dubbio che verranno valutati nei prossimi giorni in vista della partita contro i lombardi: Di Francesco, Dermaku, D. Persson.

La Cremonese arriva dalla brutta sconfitta contro la Lazio, persa 4-0. La formazione di Massimiliano Alvini è 19esima in classifica con appena 2 punti, ottenuti da 2 pareggi. Una situazione difficile per le Tigri che dovranno cercare di invertire la rotta se non vogliono perdere la permanenza nella massima serie. Il tecnico per l’ottava giornata ritrova Carnesecchi e avrà indisponibile Chiriches.

I precedenti tra Cremonse-Lecce sono 39: 16 vittorie dei pugliesi, 13 dei Grigiorossi e 10 pareggi.

Dove vedere Lecce-Cremonese, streaming e diretta Tv

La partita Lecce-Cremonese di domenica 2 ottobre 2022 alle ore 15 verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN (Clicca qui per abbonarti). Per guardare la partita hai bisogno di Android TV o Apple TV, oppure di un Smart TV Sony, Samsung, Panasonic, Lg e Hisense. Tra i dispositivi supportati dall’app DAZN figurano anche Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La partita si potrà seguire anche in streaming su Sky GO, ovvero la piattaforma dedicata agli abbonati Sky, visibile da PC su skygo.sky.it e da mobile scaricando l'app gratuita per Android e iOS.