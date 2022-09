DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND – CHAMPIONS L. –

Mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 21 andrà in scena un big match europeeo: Manchester City-Borussia Dortmund. La sfida, valevole per il Gruppo G della fase a gironi della Champions League, verrà arbitrata dall’arbitro italiano Daniele Orsato.

Il Manchester City arriva direttamente dal 4-0 imposto al Siviglia nella prima giornata del girone. Il City ha poi saltato la gara di campionato per il lutto della morte della Regina Elisabetta II. Primo incontro contro la sua ex squadra per Haaland, passato ai Citizens questa estate. Pep Guardiola per la sfida di stasera dovrà fare a meno di Mendy, squalificato.

Il Borussia Dortmund arriva in trasferta a Manchester per la seconda sfida della fase a gironi, l’esordio per i tedeschi è stato facile, si sono imposti per 3-0 contro il Copenhagen. Non sarà semplice per il tecnico Tercic affrontare la corazzata di Guardiola, la lunga lista di indisponibili rende le cose più difficili.

Nei precedenti in Champions League ricordiamo 4 match: 2 vittorie dei Citzens, un pareggio ed una vittoria dei tedeschi.

Dove vedere Manchester City-Borussia Dortmund

Il match Manchester City-Borussia Dortmund di oggi mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 21 verrà trasmesso in esclusiva e in diretta da Sky. In diretta su Sky Sport (numero 255 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite).

La gara dell’Etihad Stadium sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity+, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

Probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Cancelo, Akanji, Ruben Dias, Sergio Gómez; Gündogan; Foden, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Meyer; Süle, Hummels, Schlotterbeck; Meunier, Özcan, Bellingham, Guerreiro; Wolf, Reus; Moukoko.