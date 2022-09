È arrivano 24 ore fa a Torino, andando direttamente All’Allianz Stadium, mentre la squadra affrontava lo Spezia. Un abbraccio veloce ai nuovi compagni e da sabato sarà già a disposizione di Max Allegri per la sfida contro la Fiorentina. Le prime parole entusiasmano, si presenta così Paredes: “La Juve è la squadra dei miei sogni”.

Paredes: “La Juve è la squadra dei miei sogni”

Non avrebbe scelto altra squadra Leandro Paredes, è quanto dichiarato da lui stesso al canale del club bianconero: “O la Juve o nessuno. Questo ho detto ad amici e familiari. Sono felice di essere qua alla Juventus, insieme a questo gruppo, in questo club. Volevo essere qui da tanto, quindi sono felice. Ho avuto per tanti anni la possibilità di venire qui, questa volta non volevo farmela sfuggire”.

A Torino ritrova l’ex compagno di squadra, Angel Di Maria, i due hanno giocato insieme fino allo scorso mese di maggio. I due hanno un buon rapporto e c’è già quel feeling giusto anche sul campo. Paredes su Di Maria: “Con Angel non solo c’è un rapporto d’amicizia da tanti anni tra noi ma anche tra le nostre famiglie. Essere qui insieme in un’altra squadra è qualcosa di speciale”.