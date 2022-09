DOVE VEDERE TOTTENHAM-MARSIGLIA – CHAMPIONS LEAGUE –

Mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 21 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra si giocherà Tottenham-Marsiglia. La gara, valevole per il Gruppo D, è stata affidata alla gestione dell’arbitro sloveno S. Vincic.

Il Tottenham di Antonio Conte viaggia alla grande nella massima serie della Premier League. Secondo in classifica, insieme al Manchester City, gli Spurs dopo 6 gare di campionato non conoscono sconfitta: 4 vittorie e 2 pareggi. Gli inglesi ospiteranno i francesi per la prima gara del gruppo D. Conte per la partita avrà a disposizione tutta la rosa, con in dubbio Gil e sicuramente assente Lucas Moura per infortunio.

Il Marsiglia ritorna a giocare la Champions dopo un anno di assenza. I francesi hanno iniziato positivamente la stagione, infatti in campionato sono secondi in classifica, con gli stessi punti del PSG primo.

Dove vedere Tottenham-Marsiglia

La sfida tra il Tottenham e il Marsiglia verrà trasmessa in diretta su Sky ai canali Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (253 del satellite). da INFINITY+, I clienti Sky potranno seguire il match che vedrà a confronto le squadre di Conte e Tudor anche in diretta streaming grazie al servizio Sky Go.

Probabili formazioni

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Emerson Royal, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son. All. Conte.

MARSIGLIA (3-4-3): Pau Lopez; Mbemba, Balerdi, Kolasinac; Kabore, Rongier, Veretout, Clauss; Under, Suarez, Gerson. All. Tudor.