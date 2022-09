Archiviata la quarta giornata di campionato, infrasettimanale, si è già pronti per la quinta della stagione. Per Fiorentina-Juventus, un nuovo infortunio e le condizioni dei bianconeri dei quali ha parlato Max Allegri in conferenza stampa pre-match. La sfida è prevista per sabato 3 settembre 2022 alle ore 15 all’Artemio Franchi.

Fiorentina-Juventus, un nuovo infortunio e le condizioni dei bianconeri

La partita di domani non sarà semplice per la Juventus, il Franchi è sempre stato un campo ostile. Allegri ha dichiarato di non aver ancora pensato alla formazione da schierare in campo contro i Viola, anche perché pochi giorni dopo (6 settembre) la Vecchia Signora volerà a Parigi per l’incontro di Champions League contro il PSG.

Il tecnico toscano, nelle ultime dichiarazioni ha fatto chiarezza sulle condizioni dei suoi ragazzi.

Leonardo Bonucci sta bene, ma non è certo che ci sia, il tecnico preferisce tenerlo carico per la Champions. Stesso discorso per Di Maria, potrebbe avere 45-60 minuti nelle gambe, Allegri valuterà se inserirlo a gara inoltrata. Il portiere Szczesny è infortunato, non gravemente, ma i tempi di recupero sono sconosciuti.

Per gli assenti, oltre a Chiesa e Pogba, ai box si aggiunge Rabiot. Allegri ha dichiarato: “Al momento gli unici due fuori sono Pogba e Chiesa, domani non ci sarà Rabiot perché ha preso una botta alla coscia mercoledì”.