Brutte notizie per la nostra Nazionale, infortunio Immobile, salta Italia-Inghilterra di questa sera. Il problema attaccanti continua a dare grosse difficoltà a Roberto Mancini e il suo team. Contro gli inglesi non ci sarà Ciro Immobile in campo.

Infortunio Immobile: salta Italia-Inghilterra

Questa sera, a San Siro, per il Gruppo3 della fase a gironi della Nations League si giocherà Italia-Inghilterra. Una notizia poco felice ha dato inizio alla giornata: Ciro Immobile ha un problema muscolare e non potrà prendere parte al match.

Ancora tanta sfortuna per il napoletano che non gioca con la maglia dell’Italia dallo scorso 24 marzo. Le ultime partite saltate per un infortunio alla caviglia. Anche a Formello attendono notizie sul suo stato di salute, soprattutto Sarri è in apprensione. Il tecnico biancoceleste non può fare a meno del suo bomber.

Intanto Roberto Mancini dovrà rimodulare la formazione che proverà a contrastare gli inglesi a Milano. L’Italia ha bisogno di punti, dopo 4 gare disputate, con 2 pareggi, 1 vittoria ed 1 sconfitta, gli Azzurri sono terzi in classifica. È necessario vincere questa sera.

Intanto si scalda Gianluca Scamacca per prendere il posto di Immobile, una punta centrale per Mancini c’è. L’ex attaccante del Sassuolo, attualmente al West Ham, è in ottima forma e si spera possa fare grandi cose con la maglia azzurra.