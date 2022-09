NATIONS LEAGUE – DOVE VEDERE GERMANIA-UNGHERIA

Per il Gruppo A3 della Uefa Nations League alla Red Bull Arena di Lipsia andrà in scena Germania-Ungheria. Il match si giocherà venerdì 23 settembre 2022 alle ore 20.45. L’arbitro della partita sarà lo sloveno S. Vincic.

La Germania dopo 4 gare, dove ha ottenuto 3 pareggi ed una vittoria, alloggia in seconda posizione della classifica, proprio dietro all’Ungheria. Uno scontro diretto tra le due formazioni che tentano di raggiungere la qualificazione e il primato in classifica.

Nonostante risultati non proprio felici, 3 pareggi in 4 gare, i tedeschi continuano a mantenere il record di imbattibilità: in 13 partite 9 vittorie e 4 pareggi.

L’Ungheria è capolista nella classifica del gruppo. Un risultato inaspettato quello della formazione dell’italiano Marco Rossi. Dopo 4 gare i Magiari hanno ottenuto 2 vittorie e un pareggio ed una sconfitta. Contro la Germania sarà una sfida importante, soprattutto decisiva per la qualificazione.

Nations League, dove vedere Germania-Ungheria

La partita tra Germania-Ungheria, del 23 settembre 2022 alle ore 20.45 verrà trasmessa su Sky Sport Uno. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Now TV, scaricando l’app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky disponibile anche Sky Go.

Probabili formazioni

GERMANIA (4-2-3-1): der Stegen, Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum, Kimmich, Gündogan, Hofmann, Müller, Sané, Werner. Allenatore:

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz, Szalai, Orban, Lang, Nagy, Styles, Schäfer, Fiola, Sallai, Szoboszlai, Szalai. Allenatore: Rossi