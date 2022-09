Ahi Kessie, poco spazio al Barcellona, sta rimpiangendo il Milan?

Franck Kessie e il Barcellona, non proprio una storia iniziata nel migliore dei modi. L’ex centrocampista del Milan con la maglia della gloriosa società spagnola finora ha collezionato la miseria di 37′ in campo. Si avete capito bene, Kessie con il Barcellona potenzialmente su 5 partite disputate è stato schierato in 3, e mai da titolare, arrivando a totalizzare 37′ di gioco fino adesso. La cosa stupisce poichè i catalani lo hanno richiesto e voluto con tanto ardore e tutto ciò faceva presupporre il suo utilizzo in maniera importante

Kessie al Barcellona rimpiangendo il Milan?

Che Franck Kessie si stia rimpiangengo il Milan? Possibile, anche se è ancora presto per questo tipo di valutazioni, che sicuramente non sono buttate a caso. Il forte centrocampista ex rossonero era un tuttofare a disposizione di Pioli e un veterano in squadra. Il Barcellona ha chiamato il giocatore che si è fatto trovare pronto, ma probabilmente il feeling con mister Xavi non è mai scoccato, come dimostrano le mini-presenze di Kessie. Sergio Busquets, Gavi, Pedri ma anche Frankie de Jong e al momento addirittura Miralem Pjanic sono le pedine utilizzate a discapito di Kessie che di fatto diventa una riserva a tutti gli effetti. Ma l’ivoriano è un giocatore che non molla e vedremo se riuscirà ad emergere come già successo in maglia rossonera.