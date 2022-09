Antonio Conte è una tra le figure più importanti legate alla Juventus. Molti hanno desiderato un suo ritorno in questi anni e, negli ultimi giorni le voci al riguardo si sono susseguite un po’ su tutti i giornali. Non tarda ad arrivare la replica di Conte sulle voci di un suo ritorno alla Juventus durante la conferenza stampa di poco fa, in vista del match Arsenal-Tottenham.

La replica di Conte sulle voci di un suo ritorno alla Juventus: “Qui sono felice”

Antonio Conte, in conferenza stampa in vista del big match della nona giornata di Premier League, approfitta per rispondere alle ultime voci sul suo conto. Sul ritorno alla Juventus il tecnico ha dichiarato: “È una roba incredibile!!!! In questo periodo penso che questi discorsi siano una mancanza di rispetto nei confronti di Allegri e anche nei miei, che lavoro al Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione e ho già risposto molte volte a questo tipo di domande: ho sempre detto che sono felice e mi sto godendo questa esperienza qui“.

Antonio Conte, piuttosto, sottolinea il legame forte che sente con gli Spurs e chiude definitivamente per un ritorno al passato, almeno per il momento: “Abbiamo un’intera stagione per trovare la migliore soluzione per la società e per me. Ho un ottimo rapporto con il presidente e con Paratici. Non vedo alcun problema, ci sono dei contratti firmati e non voglio sentirne più parlare”.