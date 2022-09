Mondiali di volley, l’ottavo Polonia-Tunisia sarà uno dei più attesi. Le squadre scenderanno in campo oggi a Gliwice in Polonia alle 21,15. I padroni di casa allenati da Nikola Grbic avranno dalla loro parte tutta la spinta del caloroso tifo polacco che proverà a spingerli verso la vittoria.

Mondiali volley, ottavo Polonia-Tunisia: dove vederla in TV e streaming

Polonia-Tunisia è uno degli ottavi più attesi visto che a scendere in campo saranno i padroni di casa di questi Mondiali di volley ospitati in Polonia e Slovenia. Sarà possibile seguire il match in chiaro in diretta su Raisport e in streaming gratis su Raiplay. Inoltre sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Action e in streaming su Sky Go, Now Tv e volleballworld.tv.

Certamente la Polonia è la favorita in questo match ma le sue quotazioni rimangono alte anche per la conquista dei Mondiali di volley maschile. Il fatto di giocare in casa dà sicuramente un vantaggio importante anche visto il calore dell’appassionato tifo polacco. Legato alla Polonia c’è uno dei recenti dispiaceri per l’italia di Fefè De Giorgi. Gli azzurri sono infatti stati sconfitti nella finale per il bronzo alle Final Volleyball Nations League di Bologna. In quell’occasione la squadra di Grbic, allenatore che conosce molto bene il volley italiano, aveva mostrato tutta la propria concretezza. Vedremo questa sera contro la Polonia quale sarà il livello di una squadra che rimane favorita per la vittoria finale dei Mondiali di volley.