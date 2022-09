Mondiali di volley, l’ottavo di finale Usa-Turchia sarà una delle partite che caratterizzerà l’inizio della seconda fase. Le due squadre scenderanno in campo oggi alle 17,30 a Gliwice in Polonia per contendersi l’accesso ai quarti di finale. Gli americani partiranno favoriti anche se dovranno prestare attenzione ad una squadra che è stata capace di passare il girone dove c’erano Italia e Canada.

Mondiali di volley, Usa-Turchia: dove vederla in Tv e streaming

La partita degli ottavi dei Mondiali di volley Usa-Turchia si giocherà questa sera alle 17,30. Il match potrà essere seguito in diretta su Sky Sport Action con la telecronaca Gallerani-Cisolla. Si potrà inoltre seguire in streaming su Sky Go, Now Tv e volleyballworld.tv. Il match sarà poi trasmesso in differita su Rai Sport.

Usa e Turchia sono due squadre recentemente affrontate da parte dell’Italia di Fefè De Giorgi. Gli americani sono stati nostri avversari nel torneo di Cuneo che è stato l’ultimo test degli azzurri prima dell’inizio della rassegna iridata. In quell’occasione fu netto il successo avversario. Recentissima invece è stata la sfida contro la Turchia che faceva parte dello stesso girone dell’Italia ai Mondiali di Volley. Una prova convincente dei nostri e conclusasi per 3-0.

Il pronostico pende in questo ottavo Usa-Turchia decisamente dalla parte dei giocatori a stelle e strisce che potrebbero dire la loro anche per la vittoria finale. Certamente rientrano tra quel gruppo di squadre in grado di battere chiunque. Sono stati anche finalisti nella Volleyball Nations League perdendo contro la Francia di Andrea Giani.