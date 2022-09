NATIONS LEAGUE – DOVE VEDERE INGHILTERRA-GERMANIA –

Il giorno 26 settembre 2022 alle ore 20.45 per la Nations League andrà in scena un big match: Inghilterra-Germania, formazioni dello stesso gruppo dell’Italia (Gruppo A3). La gara al Wembley Stadium di Londra verrà arbitrata dall’olandese Makkelie.

L’Inghilterra non ha vinto nessuna partita durante questa fase a gironi. A secco di vittorie, con soli due pareggi, gli inglesi hanno due punti in classifica ed ultimo posto in classifica. L’ultimo match, giocato lo scorso venerdì, la Nazionale dei Tre Leoni ha perso 1-0 contro l’Italia.

La Germania con un successo sugli inglesi andrebbe a vincere il girone, passando alla fase successiva. Non sarà certo facile contro la formazione di Sauthgate. Intanto i tedeschi sono al terzo posto in classifica con sei punti ottenuti con una vittoria e tre pareggi. L’Ultima partita disputata dalla formazione di Flick è quella contro l’Ungheria la scorsa settimana, partita persa per 1-0.

Nations League, dove vedere Inghilterra-Germania

La partita di Wembley di lunedì 26 settembre 2022 alle ore 20.45 tra Inghilterra-Germania verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky. Per vederlo in tv bisognerà dunque sintonizzarsi su Sky Sport Uno al numero 201 del listino canali. Condizione necessaria per vedere la gara è di avere un abbonamento attivo al canale.

Per vedere la partita in streaming si può utilizzare Sky Go, l’app sviluppata per gli abbonati e disponibile sia da pc fisso sia da dispositivo mobile come smartphone, tablet e notebook.